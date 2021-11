Prefeitura de Macapá realiza trabalho de assistência e recuperação na cidade após chuvas

São executados os serviços de desobstrução e limpeza para escoar a água acumulada. Equipes de assistência social fazem levantamento para identificar famílias em situação de risco.

A Prefeitura de Macapá deu início ao plano de recuperação da cidade após as fortes chuvas registradas na noite do último sábado (20). De acordo com a Defesa Civil Municipal, durante as chuvas foram contabilizadas 72 ocorrências. Os bairros com o maior número de chamados foram o Beirol, nas vias próximas ao canal, Jardim Marco Zero, Universidade e Laurindo Banha, todos na zona sul da capital.

Na manhã deste domingo (21), o prefeito Dr. Furlan e os secretários municipais percorreram os pontos mais afetados. Foram vistoriadas Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas municipais, passarelas e ruas.

“No sábado, ainda durante a chuva, nossas equipes já estavam nas ruas pra amenizar os impactos. Nesta manhã retornamos às ruas trabalhando para dar o suporte necessário para o nosso povo que está sofrendo com essa situação. Não vamos descansar até que tudo esteja solucionado”, disse o prefeito.

Alan Santos, de 39 anos, tem um estabelecimento comercial na Sétima Avenida do bairro Congós, um dos locais mais afetados. “Ontem foi um dia muito conturbado, principalmente para os moradores daqui. O trânsito ficou interditado e muita gente teve prejuízos. Hoje, o Dr.Furlan já veio aqui e o problema já tá sendo resolvido” , disse o empreendedor.

Socorro e Assistência



Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e Zeladoria Urbana estão trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, galerias e canais, locais para escoamento da água acumulada. As ações foram concentradas na bacia das Pedrinhas, Sétima Avenida no bairro Congós, rua Remo Amoras, no Muca, e Canal do Beirol.

“Infelizmente a maioria dos pontos de alagamento que identificamos foram causados por descarte incorreto do lixo. Com as chuvas fortes e inesperadas, aconteceram esses problemas de obstrução. Hoje continuamos nas ruas para dar continuidade à limpeza”, disse o secretário de Zeladoria Urbana, Jean Patrick.

“A Semob já atua no trabalho de recuperação dos canais naturais desde o início do ano. Já fizemos esse serviço na maioria dos locais que hoje estão alagados. Por isso, orientamos a população a nos ajudar para juntos amenizar essa situação”, finalizou o secretário municipal de Obras, Cássio Cruz.

Assistentes sociais também percorreram esses locais para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social e que tiveram grandes prejuízos.

Balanço Noturno



A Defesa Civil Municipal ainda identificou prejuízos em sete escolas municipais e três Unidades Básicas de Saúde. Ainda na manhã deste domingo, esses problemas foram resolvidos com o apoio da comunidade.

Para pedidos de ajuda, o telefone da Defesa Civil é 98801-1153.

Narah PollyneSecretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado