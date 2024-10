Amapá amplia oferta de voos c om redução do ICMS incentivada pelo Governo do Estado

Pilotos amapaenses vão inaugurar rota direta Macapá-Guarulhos da Latam. A medida fiscal aprovada pelo Confaz foi anunciada pelo governador Clécio Luís em junho.

A partir da redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), viabilizada pelo Governo do Amapá, que ampliou a oferta de voos para o estado, a empresa Latam inaugura neste domingo, 27, a nova rota direta Macapá-Guarulhos, com 100% de lotação. A medida que reduziu a alíquota fiscal dos combustíveis da aviação de 18% para 3% foi assinada pelo governador Clécio Luís, em junho.

A iniciativa do Governo do Estado, aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), garante o abastecimento com querosene de aviação (QAV) e gasolina de aviação (GAV) diretamente no Amapá. As novas possibilidades de voo fortalecem o transporte aéreo e geram oportunidades de expansão logística e desenvolvimento econômico em diversas áreas como turismo e cultura, posicionando a região como potencial rota turística da Amazônia.

“Estamos muito felizes por termos contribuído diretamente para essa nova rota. Abrimos esse mercado que não tínhamos em junho e com isso já temos resultado. São aeronaves comerciais sendo abastecidas aqui e isso reflete em mais passageiros, mais turistas. Vamos estimular mais negócios, fomentar o turismo e gerar emprego”, celebrou o governador Clécio Luís.

A medida contribui, ainda, na diminuição das barreiras encontradas pelas pessoas de outros estados ou países que têm dificuldade em chegar ao território amapaense, devido à falta de acess o por via terrestre. Além da nova rota para São Paulo, o trecho Macapá-Brasília também recebeu três novos voos semanais em julho, no horário diurno, durante a alta temporada.

Sem acesso terrestre com o restante do país, o transporte aéreo é um dos principais meios utilizados pelos amapaenses que precisam se deslocar para outros estados. O investimento integra o Plano de Governo, impulsionando desenvolvimento econômico e social do estado.

Estreia amapaense

A viagem direta para São Paulo será realizada pelos irmãos amapaenses Felipe Lima (comandante) e Pedro Lima (primeiro oficial), em uma aeronave Airbus A320, com capacidade para 140 a 216 passageiros.

Os voos, que ligarão Macapá a São Paulo, acontecerão quatro vezes por semana, aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras e levarão cerca de quatro horas para serem finalizados. A expectativa da Latam é conduzir 57 mil passageiros por ano.

Agência de Notícias do Amapá

