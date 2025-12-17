Macapá Tattoo Fest Solidário promove edição especial de Natal no Amapá Garden Shopping

Evento ocorre de 19 a 21 de dezembro e arrecada alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social

O Macapá Tattoo Fest Solidário realiza sua edição especial de Natal nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, das 10h às 22h, no Amapá Garden Shopping. A ação tem como objetivo arrecadar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante os três dias de evento, o público poderá participar adquirindo serviços a partir de R$ 50,00, mediante a doação de 2 kg de alimentos. A programação inclui tatuagens de até 5 centímetros e serviços de body piercing, com aplicação inclusa, utilizando joias de aço cirúrgico e titânio.

A edição de Natal reforça o compromisso do projeto em unir arte e solidariedade, promovendo impacto social positivo durante um dos períodos mais simbólicos do ano.

A realização do evento no Amapá Garden Shopping amplia o alcance da iniciativa e fortalece a parceria entre o projeto e o setor privado, garantindo um espaço acessível e estruturado para o público.

Serviço

19, 20 e 21 de dezembro

10h às 22h

Amapá Garden Shopping

Serviços a partir de R$ 50,00 + 2 kg de alimentos

Contato para a Imprensa

Bhyane Ferreira – (96) 99127-7123

Andréia Lopes – (96) 98140-1689

Curtir isso: Curtir Carregando...