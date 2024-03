Compras para a Páscoa movimentarão R$ 23 milhões no comércio local, aponta pesquisa do Instituto Fecomércio

A pesquisa ouviu 400 entrevistados na cidade de Macapá entre os dias 04 e 14 de março.

O Instituto Fecomércio realizou a pesquisa intenção de compras para a Páscoa deste ano e previu uma movimentação de cerca de R$ 23 milhões em compras no comércio de Macapá. O intuito do levantamento é identificar o comportamento do consumidor em relação ao período.

De acordo com o Instituto, o resultado apontou que 67% dos consumidores entrevistados pretendem comprar produtos pascoais, enquanto 27% devem deixar a data passar em branco por vários motivos, entre eles a falta de dinheiro, o desemprego, poupar gastos e por não comemorar a data.

Dentre as escolhas por tipo de produto, 45% dos consumidores darão preferência por ovos caseiros, os ovos industrializados ficaram com 38% das intenções. Além deles, as caixas de bombons ficaram com 16% e a barra de chocolate com 13% da preferência.

“Esses resultados mostram que o mercado de fabricação caseira de ovos e produtos de chocolate segue ganhando destaque na preferência dos consumidores, uma vez que nos últimos anos esse segmento cresceu consideravelmente, possibilitando novas opções de consumo e vendas”, disse Beatriz Cardoso, gerente executiva do Instituto Fecomércio.

Segundo o Instituto, espera-se grande movimentação nos supermercados e lojas especializadas. Para 44% dos entrevistados, as compras dos produtos serão no supermercado; 40% comprarão em lojas especializadas; outros 23% pretendem encomendar; e 9% pretende adquirir em minimercados e mercantis de bairro.

Ticket médio

O gasto médio por valores, a pesquisa apontou que 30% dos consumidores pretendem gastar até R$ 50,00; gastos entre R$ 51,00 e R$ 100,00 somam 35%; de R$ 101,00 a R$ 200,00 representam 28% e os que pretendem gastar acima de R$ 200,00, correspondem a 7%. Com isso, o consumidor deve desembolsar, em média, R$ 113,00 por item nesta Páscoa.

Comemoração

A data também é marcada pelo encontro da família que se reúne para almoço comemorativo da Semana Santa. Neste sentido, 51% dos entrevistados revelaram que pretendem fazer almoço especial em família, o que deve movimentar os estabelecimentos de gêneros alimentícios, especialmente o mercado de peixes e carne branca.

Forma de pagamento

A principal forma de pagamento será dinheiro em espécie, apontado por 30% dos entrevistados; enquanto 20% utilizarão cartão de débito e 25% pretendem utilizar o PIX – essas três opções são consideradas pagamento à vista e, portanto, correspondem a 75% das intenções. Gastos com cartão de crédito somam 25%.

