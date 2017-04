Menina de 4 anos de idade dá exemplo de solidariedade aos amapaenses

Maria Luna pediu à mãe que aniversário seja comemorado com doações de brinquedos e roupas às crianças que vivem no abrigo Casa da Hospitalidade, no município de Santana.

Lívia Almeida*

Na semana passada, uma publicação no ‘Facebook’ chamou a atenção dos internautas amapaenses: Thayse Rodrigues, de 27 anos de idade, estava pedindo a colaboração dos amigos na rede social para arrecadar itens como brinquedos, que serão doados no dia do aniversário da filha dela, Maria Luna, de 4 anos de idade.

Segundo a mãe, a ideia veio da própria Luna, após uma conversa que elas tiveram sobre o aniversário dela (Luna), momento em que Luna questionou a mãe se crianças que vivem em abrigos fazem aniversário. Thayse explicou que nem todas as crianças têm a chance de comemorar a data. Foi então que Luna deu a ideia a mãe de levar brinquedos e roupas a essas crianças. “Com o aniversário dela chegando eu comecei a organizar as coisas como todo ano, e ela veio com essa ideia como eu expliquei no post. Eu peguntei se ela ia mesmo desistir da festinha dela pra fazer doações pra outras crianças. Ela disse que sim, que ela tem muito brinquedo e que essas crianças nunca tem aniversário, que ela queria dividir o aniversário dela com elas”, explicou Thayse.

Thayse afirmou ter ficado sem reação no momento, chegando até a se emocionar. “Eu fiquei muito emocionada, ela perguntou por que eu estava chorando, disse que sentia muito orgulho dela, e sinto. Ela é minha vida”, declarou a mãe.

A mãe de Luna acredita que a ideia pode ter surgido após a família ter morado no município de Santana. No caminho para a escola de Luna, elas sempre passavam em frente à Casa da Hospitalidade e sempre demonstrou interesse pelo abrigo. “Nós morávamos em Santana ano passado e a escola que ela estudava fica na rua da Casa da Hospitalidade, sempre que passávamos lá na frente ela ficava perguntando como era lá dentro, e ficava triste porque as pessoas que moram em abrigos não têm família, e ela ficou com isso na cabeça. Nós nos mudamos pra Macapá e ela não esqueceu isso de abrigo pras pessoas que não têm família”, contou.

A mãe ainda ressaltou que Luna sempre foi uma criança muito à frente de sua idade e com uma personalidade notável.”Ela sempre teve uma sensibilidade muito grande e uma personalidade muito forte, extremamente inteligente, presta atenção em tudo que acontece ao redor dela”.

Doações

A publicação de Thayse já teve 28 compartilhamentos desde a data da publicação, no dia 14 de abril. Mãe e filha pedem doações de brinquedos, roupas e principalmente, material de higiene pessoal e fraldas descartáveis.

Não há uma meta de quantos itens devem ser arrecadados. As doações serão recebidas até o dia 04 de maio. Quem estiver interessado em ajudar, pode entrar em contato com Thayse pelo número 98125-0863.

As doações serão feitas na Casa da Hospitalidade no dia 04 de maio. Maria Luna completa 5 anos de idade no dia seguinte às doações, 05 de maio.

*Jornalista e editora do ChicoTerra.com

