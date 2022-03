Equipe de robótica da Escola SESI Amapá viaja para participar de torneio no Pará

O time de robótica da Escola SESI Amapá está no estado vizinho, Pará, para participar da etapa regional do torneio FIRST LEGO League (FLL). A competição vai acontecer nos dias 22 e 23 de março. Quem alcançar o melhor desempenho avança para o evento nacional que será realizado em maio, em São Paulo.

A equipe Marco Zero Robotics é composta pelos estudantes Ana Gabriele, Maria Vitória, Maria Eduarda Maciel, João Daniel Silva, Charles Vinícius e Vitor Zaniel, além dos técnicos Edgar Vieira e Frank Oliveira.

Às vésperas de colocar os robôs em ação junto com seus colegas, a aluna Maria Eduarda Maciel falou de ansiedade e confiança. “Faço parte da equipe desde a composição anterior e sei que competir é difícil, mas também muito divertido. Estamos com a expectativa lá em cima e nosso time está focado”, disse a jovem, entusiasmada.

A competição

A ideia do torneio FLL é desafiar estudantes de 9 a 16 anos a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna. Os temas são diferentes a cada temporada e neste ano, a chamada Cargo Connect é focada no desenvolvimento de projetos ligados ao transporte e à logística.

Para isso, eles aplicam conceitos de STEAM na criação de projetos de inovação, constroem e programam robôs e colocam as pequenas máquinas para completar missões. Os robôs, projetados e construídos pelos próprios alunos, também são avaliados na categoria Design do Robô. Os times podem utilizar sensores de movimento, cor, controladores e motores. Os juízes levam tudo isso em consideração, além da estratégia e programação.

Os juízes avaliam ainda o Projeto de Inovação, que é a solução inovadora sobre o desafio da temporada. O projeto é apresentado para os outros competidores e o público visitante nos torneios de robótica. Por fim, na categoria Core Values, os estudantes precisam mostrar que sabem trabalhar em equipe, com inclusão, diversão e inovação.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...