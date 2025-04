Governo do Amapá capacita profissionais sobre amamentação para fortalecer assistência neonatal

Profissionais de saúde da Maternidade Bem Nascer, na Zona Norte de Macapá, participam a partir desta terça-feira, 1º de abril, do Curso de Manejo Clínico da Lactação promovido pelo Governo do Amapá. A ideia é qualificar a equipe para aprimorar o atendimento às mães e bebês, fortalecendo a política de aleitamento materno na rede pública.

O curso integra as ações da unidade para conquistar o título de “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, do Ministério da Saúde e Unicef. A certificação reconhece instituições que promovem um conjunto de ações e cuidados assistenciais com atendimento humanizado às gestantes e recém-nascidos, viando à redução da mortalidade infantil.

A programação é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa), e também se estende até quinta-feira, 3, para as equipes do Centro de Especialidades Municipal Dr. Papaleo Paes, em Macapá.

Local: auditório da Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação

Data: 01/04/2025 às 8h0

Endereço: Av. Ceará, 984, bairro Pacoval, em Macapá

Agência do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...