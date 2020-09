Correios e Sebrae promovem seminário online e gratuito sobre e-commerce

Estão abertas as inscrições para o Seminário de Vendas Online promovido pelos Correios, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae/DF). O evento, online e gratuito, será realizado na próxima semana, dias 1º e 2 de outubro.

A proposta é levar para as Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e Microempresas (MEs) não somente o conhecimento de especialistas dos Correios, do Sebrae e do mercado, mas também compartilhar a experiência de empresários e pequenos negócios que já vendam por e-commerce. Esta é uma oportunidade para empreendedores de todo o Brasil que buscam expandir e consolidar seus negócios, frente à transformação digital acelerada pelo contexto mundial.

Serão quatro horas de seminário, divididas em dois dias, em que serão apresentadas soluções de baixo custo para logística de distribuição, bem como para a gestão de negócio online, através dos produtos e serviços ofertados tanto pelo Sebrae, quanto pelos Correios.

O evento contará com os seguintes painéis: Vendas; Inovação e presença digital (formas de pagamento e interação com clientes); Logística para e-Commerce e Gestão da cadeia produtiva; e Como impulsionar seus negócios online. Ao final do seminário, os participantes poderão emitir certificado.

Ao trabalhar a temática, os Correios e o Sebrae pretendem levar ao empreendedor brasileiro, nesse momento de crise, novas possibilidades quanto à operação do seu negócio virtual.

Serviço

Seminário de Vendas Online – Sebrae e Correios, juntos, ensinam o melhor caminho para vender com um e-commerce

Datas: 1º e 2/10/2020, quinta e sexta-feira

Horário: 18h às 20h10 (horário de Brasília/DF)

Inscrições disponíveis na plataforma do Sebrae/DF.

