Projeto ‘Aqui Tem Jazz’ promove circuito gastronômico em Manaus durante período do Amazonas Green Jazz Festival

Bares, restaurantes e lanchonetes oferecem pratos e drinks especiais, além de noites musicais, inspiradas na temática jazzística

A organização do Amazonas Green Jazz Festival, edição 2024, estão com as inscrições abertas para o projeto “Aqui tem Jazz”, que é um circuito gastronômico com bares, restaurantes, lanchonetes e outros empreendimentos de Manaus, que oferecem pratos e drinks especiais, além de noites musicais, inspirados na temática jazzística.

O Amazonas Green Jazz Festival é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Criado em 2022, o “Aqui tem Jazz” traz a proposta de estimular a economia local, unindo os ritmos e curiosidades sobre jazz com a gastronomia regional. Para participar, o estabelecimento deve se comprometer na oferta de refeições para os artistas do festival, incluir a realização de shows na programação do estabelecimento, ou decorar o espaço com a temática do festival.

Os estabelecimentos participantes terão o crédito de sua marca em toda a divulgação do projeto, inclusive no site oficial do Amazonas Green Jazz Festival, além de outros benefícios. Mais informações podem ser obtidas via telefone (92) 99214-0615, ou pelo e-mail: fabiola@iaipromo.com.br.

Neste ano, o tema do Amazonas Green Jazz Festival é “Afluente Atlântico – A África em nós”. O festival será realizado entre 21 a 28 de julho, no Teatro Amazonas, localizado no centro histórico de Manaus.

Segundo a Secretaria de Cultura, o evento vai reunir artistas notáveis que exploram a vasta gama da música negra, indo desde o rhythm and blues até a sofisticação do latin jazz, sem esquecer o emocional blues e a inovadora mistura do ijexá pop brasileiro.

Além dos shows, o festival também irá oferecer várias masterclass gratuitas.

