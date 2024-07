Governador Clécio Luís lança Central da Expofeira e anuncia novidades da 53ª edição da maior feira de negócios do Amapá

A estrutura do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, foi ampliada em 20% para receber 11 dias de programação com atrações nacionais.

Por: Winicius Tavares

Nesta terça-feira, 16, o Governo do Estado inaugurou a Central da Expofeira 2024. Na ocasião, o governador Clécio Luís anunciou novidades para a 53ª edição da maior feira de negócios do Amapá. Neste ano, o espaço para os empreendedores será maior, com cerca de 1,3 mil expositores, são 248 ambientes de negócios a mais que no ano passado, e o evento ganha um dia a mais de programação, que será de 29 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Toda a estrutura da edição anterior do evento, que em 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerou cerca de R$ 500 milhões em negócios, foi restaurada. Além disso, foi ampliada em 20% a área para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado. Serão 40 mil metros quadrados de área coberta.

A feira terá ainda, 50 mil metros quadrados de área para esportes radicais, 3 mil vagas de estacionamento para carros, 1 mil vagas para motocicletas, além de 80 lotes de animais para exposição e comercialização

“Após 8 anos, nós retomamos este importante instrumento de geração de emprego, renda e negócios no Amapá. Honramos nossa promessa de campanha e deixamos o recado: a Expofeira veio para ficar! Ano passado foi um sucesso total e este ano nossa ideia é manter o mesmo nível ou até mesmo superar, mas sempre nesse clima de alegria, festa, e sobretudo, de incentivo a economia”, destacou o Clécio Luís.

Durante a abertura da Central, o governador anunciou a primeira grande atração para o evento: a dupla sertaneja Bruno e Marrone, que vai abrir a programação cultural no dia 29 de agosto. Além das atrações nacionais, se apresentarão no Parque de Exposições mais de 300 artistas locais de todas as linguagens como música, teatro e artesanato.

“A Expofeira tem uma finalidade. Vai ser, obviamente, para atrair pessoas, para democratizar o acesso à feira, vai ter muita diversão, muita alegria, muita informação, os shows, esse ambiente de festa, de feira bonita mesmo. Mas o principal de tudo isso é gerar emprego, é gerar renda. O governo, onde tiver serviço para oferecer na feira, vai estar presente. Onde não tiver, não precisa. A gente vai abrir para o empreendedor popular, para o empresário local, para o que vem de fora, E aí, com essa movimentação toda, chamar a atenção, mais uma vez, do Brasil, mostrando que aqui, no extremo norte desse país, tem um estado chamado Amapá”, pontuou o governador.

Central da Expofeira

Para tirar as dúvidas da população, a Central da Expofeira irá funcionar em regime de plantão, como ponto de informações, cadastro de empreendedores e “esquenta” para os 11 dias de programação. A Central terá atendimentos da Agência Amapá, com informação sobre espaços para empresas que queiram expor e vender seus produtos e serviços, principalmente as do Selo Amapá e Minha Primeira Empresa.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) vai reunir guias de turismo, agências de outros estados, restaurantes e parcerias gastronômicas. A Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) vai coordenar os empreendedores populares, vai lançar editais nas áreas de alimentação, vendas, serviços, artesanato e outros.

A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Diagro) vai esclarecer sobre a exposição e transporte de animais. Já a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e o Instituto de Desenvolvimento Rural (Rurap) vão repassar orientações sobre a participação de produtos rurais.

O local estará aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. E a partir de agosto, todos dias, das 9h às 17h.

53ª Expofeira do Amapá

O evento faz parte do Plano de Governo da gestão para movimentar a economia e gerar emprego e renda à população. Para este ano, o evento mantém o objetivo de proporcionar lazer gratuito e acessível a toda população, com shows, áreas de entretenimento, capacitações e acesso a informações.

Na 52ª Expofeira do Amapá, mais de 2,2 milhões de pessoas circularam pelo Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Para cada R$ 1 empregado, o retorno foi de R$ 4,25 em circulação.

