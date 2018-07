5 maneiras incríveis de como falar em uma entrevista de emprego e aumentar suas chances

Vivemos uma época de crise, com índices assustadores de desemprego, que resultou em um aumento da demanda de profissionais capacitados no mercado, todos querendo uma chance do sonhado emprego.

Alexandre Ronk

Vivemos uma época de crise, com índices assustadores de desemprego, que resultou em um aumento da demanda de profissionais capacitados no mercado, todos querendo uma chance do sonhado emprego.

Mas não há dúvida que o binômio competências comportamentais do candidato X expectativas do empregador, quando se comunicam com êxito, contribuem em muito para potencializar as chances de recolocação.

Por esta razão, algumas sugestões para contribuir como agir em uma entrevista de emprego:

1)Demonstre interesse pela oportunidade, pesquise o site, segmento e porte da empresa da empresa da qual você foi chamado.

É importante que você demonstre que está interessado e por outro lado, do mesmo modo que o selecionador precisa saber se o seu perfil é aderente a vaga e as expectativas do negócio, você também precisa saber se a empresa está condizente com suas expectativas profissionais.

2) Evite ser prolixo, se organize, coloque no papel o que vai falar na entrevista e use o seu poder de síntese.

Trace um planejamento, mas não vá com texto pronto, seja natural.

Seja coerente, estabeleça uma linha de raciocínio no discurso, uma entrevista clara e objetiva demonstra habilidades de comunicação, dentre outras competências comportamentais.

