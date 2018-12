Medicamentos para doenças raras são inclusos no SUS e pacientes poderão fazer tratamento

O tratamento deverá ser solicitado através da judicialização

Mariane Chianezi

Os medicamentos Vamizim (alfaelosulfase) e Naglazyme (galsulfase) acabam de ser incluídos no SUS (Sistema Único de Saúde) pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias). Ambos os remédios são usados no tratamento das mucopolissacaridoses (MPS) do tipo IV A e VI.

A decisão da inclusão dos medicamentos deverá beneficiar centenas de pacientes que precisarão recorrer à Justiça para conseguir o tratamento gratuito.

“Essa é uma conquista para milhares de famílias que, após anos em busca de um diagnóstico, travaram uma longa batalha para conseguir o tratamento para as doenças de seus filhos”, conta a Dra. Carolina Fischinger, membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica. “A partir de agora, todo paciente com o diagnóstico desses tipos de MPS terá também acesso a essas terapias no SUS de forma estruturada”, reforça.

É importante lembrar que, o paciente diagnosticado com MPS depende diretamente do tratamento para sobreviver. A ausência do remédio compromete a saúde do paciente, podendo causar uma morte prematura.

