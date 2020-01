Sabor inconfundível que faz bem: conheça os benefícios do orégano

Além de ser versátil, você sabia que ele também faz muito bem para a saúde?

Pizza, salada, esfirra, macarrão… É incontável a quantidade de alimentos que podemos preparar utilizando o orégano como tempero. Além de ser versátil, você sabia que ele também faz muito bem para a saúde?

Fonte de vitaminas, ômega 3 e vários minerais, o orégano deve estar presente em nossas refeições, principalmente quando o assunto é substituir o sal. Ainda tem dúvidas sobre por que adicioná-lo em seu cardápio? Confira a lista de benefícios do orégano que separamos com base em uma matéria publicada no Portal Taeq.

1-“Amigo” do sistema cardiovascular

O alimento é rico em duas substâncias fundamentais para a saúde do coração: potássio e ômega 3. O primeiro ajuda a controlar a pressão arterial e o segundo auxilia na redução do colesterol e previne coágulos sanguíneos.

Veja mais:

Difícil, mas possível! Confira dicas para uma alimentação saudável no trabalho

Enlatados e congelados na alimentação; mitos e verdades

2-Xô, cólicas!

Nas mulheres, o orégano ajuda a aliviar as cólicas quando em forma de chá ou consumido in natura. Além disso, seu consumo pode regular o ciclo menstruação e prevenir a menopausa precoce.

3-Faz bem para o sistema digestivo

De acordo com o Taeq, o orégano faz bem para a digestão. Isso acontece porque ele é rico em fibras, o que estimula a produção de enzimas digestivas. E não para por aí: esse alimento também auxilia a aumentar a sensação de saciedade no organismo.

Veja mais no iBahia

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...