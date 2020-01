Exercícios em casa : maneiras de perder peso sem equipamento

Se o pensamento de ir a academias lotadas com acumuladores de equipamentos faz você se encolher, existe uma maneira mais simples (e mais barata) de manter a forma no momento.

Com o Ano Novo chegando, haverá muito foco no condicionamento físico, com a perda de peso e o estabelecimento de metas de saúde como a segunda resolução mais popular para a maioria das pessoas. As academias não só podem ficar lotadas, mas encontrar tempo para se exercitar se torna difícil.

“Não importa onde você se exercita, é o que você está fazendo, com que frequência você se exercita e garante que seja eficaz que a torne mais benéfica”, diz a fisiologista do exercício Andrea Doepker-Gavidia, da Train For Life Fitness & Lifestyle Consultoria em Saskatoon.

Doepker-Gavidia argumenta que você pode facilmente entrar em forma no conforto da sua própria casa – desde que esteja à altura do desafio.

Se você pode evitar as ligações telefônicas, a televisão e as crianças tagarelas ou membros da família em segundo plano, Doepker-Gavidia diz que você pode definir um cronograma para atingir suas metas de saúde e peso sem gastar dinheiro com associações ou bolas de estabilidade.

“Escolha exercícios que são movimentos de corpo inteiro que imitam os padrões do dia-a-dia. Isso usará mais energia e incorporará mais grupos musculares e ensinará seu corpo a se mover como um todo com mais eficiência”, ela diz ao The Huffington Post Canada.

Trabalhar com pesos provou intensificar e acelerar seu metabolismo , de acordo com a revista Women’s Health, mas às vezes usar apenas o peso corporal ou aderir ao cardio pode combater o estresse melhor do que o treinamento de força .

Para tornar as coisas um pouco mais fáceis para você, Doepker-Gavidia sugere desligar o telefone durante a rotina, convidar um amigo ou outro membro da família como amigo de fitness e aumentar sua música favorita (como uma dessas músicas incríveis de treino de 2012 ) para desligar tudo ao seu redor.

Pronto para se motivar? Aqui estão os 10 exercícios de Doepker-Gavidia que você pode fazer no seu piso de madeira – recomendamos começar com 15 a 20 séries e adicionar pesos apenas quando estiver pronto:

Agachamentos:

Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros e abaixe os quadris (quase como se estivesse sentado em uma cadeira). Ao dobrar os joelhos, as coxas ficarão paralelas ao chão, diz a fisiologista Andrea Doepker-Gavidia, da Train For Life Fitness & Lifestyle Consulting em Saskatoon. Certifique-se de que seus joelhos não vão além dos dedos dos pés, mantenha o peito erguido e olhe para a frente. Recue para a posição inicial e repita.

Flexões de tríceps:

Coloque as mãos no chão e mantenha-as sob os ombros. Mantendo o corpo reto, dobre os cotovelos perto do corpo. Abaixe o peito entre as mãos e empurre de volta para a posição inicial. Se estiver com problemas para fazer uma flexão, coloque os joelhos no chão para facilitar as coisas. Para intensidade, levante os pés em escadas ou em uma superfície elevada para aumentar a dificuldade.

Skatistas / Saltos :

Para começar, fique em uma posição semi-agachada e pule de lado para pousar com o pé direito. Empurre imediatamente na direção oposta e aterre com o pé esquerdo. Certifique-se de executar esses skatistas continuamente.

Rastreamento de pranchas:

Prepare-se para este. Recomendamos atribuir a si mesmo uma meta de 15 a 20 rastreamentos. Comece esse movimento em uma posição de flexão com as mãos diretamente sob os ombros. Abaixe-se um braço de cada vez em uma posição de prancha nos antebraços, mantendo os cotovelos diretamente sob os ombros. Empurre para trás um braço de cada vez na posição inicial de flexão. Alterne o braço com o qual você lidera e mantenha um corpo reto durante todo o movimento. Abaixe os joelhos no chão para diminuir o nível de dificuldade.

Estocada a pé:

Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros e coloque os braços para o lado. Dê um passo à frente com o pé direito e abaixe o joelho esquerdo em direção ao chão. Seus joelhos devem dobrar cerca de 90 graus. Garanta que o joelho direito fique sobre o tornozelo direito e não deixe o joelho passar dos dedos dos pés. Intensifique-se para equilibrar o pé direito e troque de pé.

