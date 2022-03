Dia Internacional da Mulher é comemorado com ações de saúde em UBSs

Para comemorar essa data, serão desenvolvidas várias atividades de prevenção à saúde da mulher em cinco Unidades Básicas de Saúde do Município.

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Macapá promove ação de saúde nesta terça-feira (8). As atividades serão realizadas nas Unidade Básica de Saúde (UBSs) Raimundo Hozanan, Marcelo Cândia, UBS Pedro Barros, São Pedro, Rubim Aronovitch, no horário das 8h às 12h.

Neste dia, as mulheres terão acesso a consultas com clínico geral, ginecologista, dentista, nutricionista e psicólogo. Também serão ofertados serviços como coleta de PCCU, vacinas, testes rápidos e palestras. Cuidados com a pele, corte de cabelo e maquiagem também estarão sendo realizados.

Para receber atendimento de saúde, é necessário levar RG e cartão do SUS. Veja os serviços ofertados em cada UBS:

UBS Raimundo Hozanan

Nesta unidade, estará sendo ofertado também atendimento com clínico geral, cardiologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e educador físico. O atendimento odontológico terá extração, limpeza, aplicação de flúor, além de palestra educativa.

A UBS também estará realizando exame laboratoriais e eletrocardiograma. Na parte de beleza, terá limpeza de pele, massagem, maquiagem, manicure e corte de cabelo.

UBS Marcelo Cândia

Nesta UBS, terá atendimento ginecológico, nutricional, psicológico, odontológico com extração, limpeza, aplicação de flúor, além de palestra educativa. Também estará sendo realizado ultrassonografia transvaginal, exames laboratoriais, coleta de PCCU e testes rápidos. Na parte de beleza, terá corte de cabelo.

UBS Pedro Barros

Nesta unidade, as mulheres terão acesso a consultas com clínico geral, ginecológicas, fisioterapeutas com o serviço de massoterapia e ventosa terapia, além da coleta de PCCU, testes rápidos e cuidados com a pele, maquiagem e corte de cabelo.

UBS São Pedro

Na UBS São Pedro, terá consultas com ortopédicas, ginecológicas e obstétricas, cardiológicas, psicólogas, clínico geral e fisioterapeutas. Também terá atendimento com clínico geral e dentista com extração, limpeza, aplicação de flúor, além de palestra educativa. Além da realização de exames laboratoriais, coletas de PCCU e serviços de assistência social.

UBS Rubim Aronovitch

A Rubim Aronovitch ofertará atendimento clínico geral, ginecológico, nutricional, psicológico e atendimento odontológico com aplicação de flúor e tratamento de tartarectomia. A UBS também ofertará exames laboratoriais de rotina e hormonais e coleta de PCCU. Durante a ocasião, também terá aula rítmica com educadora física.

Nesta unidade, estará sendo disponibilizado serviço de orientação jurídica a respeito da violência doméstica, pensão alimentícia, divórcio, além de palestra sobre o benefício Auxílio Brasil e demais benefícios que a prefeitura oferta.

Maison Brito*

Secretaria Municipal de Saúde

