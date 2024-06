Censo Escolar 2024: prazo para cadastro de informação da primeira etapa é até 31 de julho

Os dados são importantes para subsidiar a formulação de políticas públicas educacionais

Por: Cássia Lima

O Governo do Amapá reforça a participação dos gestores no Censo Escolar 2024. A primeira etapa ocorre até 31 de julho para coletar informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. Os dados são importantes para compreender a situação educacional do Amapá, além da efetividade das políticas públicas educacionais.

O Censo Escolar é o maior levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional. Ele é realizado anualmente e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). No Amapá, o Centro de Pesquisas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação é quem organiza a ação.

Segundo o coordenador do Censo no Amapá, Antônio Picanço, as estatísticas de matrículas servem de base para o repasse de recursos do governo federal, para o planejamento e divulgação das avaliações realizadas pelo Inep.

“As informações são verdadeiras norteadoras da educação pública. É fundamental que os gestores e secretários escolares participem e insiram os dados referentes à declaração no sistema Educacenso”, destacou o coordenador.

No estado, apenas na rede pública, existe a previsão de participação de 384 escolas e cerca de 110 mil alunos. A meta é cadastrar no sistema, 100% das informações, a fim de proporcionar, por meio de um conjunto amplo de indicadores, o desenvolvimento da educação amapaense. Entre eles, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, além da distorção idade-série: todos calculados com base no Censo Escolar. Parte dos indicadores também serve de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação (PNE).

Entenda o Censo Escolar

As informações adquiridas por meio do Censo Escolar constituem a base das políticas de educação básica e servem de orientação tanto à repartição dos recursos entre estados e municípios, como a implementação de programas pertinentes pelo governo federal, inclusive para pagamento de professores.

Após a publicação dos dados preliminares no Diário Oficial da União, o Inep deve divulgar os relatórios por escola, no Educacenso, para conferência, ratificação e retificação dos dados, caso necessário.

Todas as estatísticas da educação básica devem ser divulgadas no em 2025.

