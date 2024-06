Estudantes amapaenses se destacam na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e recebem premiações

A cerimônia de reconhecimento e entrega das medalhas ocorreu na Unifap.

Por: Cristiane Nascimento

Com o apoio do Governo do Amapá, alunos da rede estadual de ensino, que se destacaram na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, de 2023, receberam medalhas pelo desempenho alcançado. A cerimônia de premiação dos estudantes ocorreu na sexta-feira,7, no auditório da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

A Escola Militar Afonso Arinos de Melo conquistou 8 medalhas, em duas categorias: a nacional, com uma medalha de prata e três de bronze; e na regional, com duas de ouro e duas de prata. O diretor da instituição, o capitão Leandro Cruz, enfatizou que o resultado é reflexo de um trabalho permanente para impulsionar boas práticas de ensino-aprendizagem.

“Essa premiação é muito relevante. Uma forma de incentivar e motivar os alunos para realizarem seus sonhos. O aluno que é medalhista, ganha uma bolsa e participa do programa de incentivo às ciências. A nossa metodologia da meritocracia, de vencer através dos estudos, é essencial”, detalhou o diretor.

A tradicional prova é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e tem o objetivo de incentivar a pesquisa científica e estimular o estudo da disciplina nas escolas de todo o Brasil.

Mais de 100 mil estudantes, de todo o Amapá, estavam aptos para realizarem a avaliação, que contempla as séries do 6º ano do Ensino Fundamental, até o 3º ano do ensino médio. As instituições particulares também podem participar.

O estudante Arthur Gomes, de 14 anos, do 8º ano da Escola Estadual Afonso Arino de Melo, foi um dos alunos premiados com o desenvolvimento destaque nas olimpíadas, conquistando três medalhas: uma de prata e uma de bronze, na categoria nacional; e uma de ouro, na regional.

“Esse é o reconhecimento do meu esforço, da minha dedicação aos estudos. E essa conquista me deixa muito feliz, porque acredito que só através dos estudos a gente consegue um futuro melhor”, ressaltou o estudante.

Quem também recebeu premiação foi a estudante Maria Julia Colares, de 14 anos, da Escola Militar Antônio Messias, que recebeu medalha de prata, representando a instituição de ensino em que estuda.

“Receber essa medalha é uma honra, porque a matemática é algo muito importante na nossa vida, ela abre portas para o futuro. Fico muito contente e grata por esse resultado”, celebrou Maria Júlia.

A premiação das escolas está vinculada ao desempenho dos estudantes na segunda fase da competição e refletem o comprometimento e o apoio fundamental dos professores.

