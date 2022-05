Família busca por marinheiro paraense desaparecido no último domingo (8), em Macapá

A família do marinheiro paraense Edson Nascimento da Silva, de 52 anos, está à procura do dele, que está desaparecido desde a noite do domingo (8).

De acordo com sua sobrinha, Nanna Reis, o marinheiro estava trabalhando em uma embarcação da empresa de transporte Norte Log e caiu da embarcação na noite de ontem, após serviço operacional no barco da transportadora. Segundo a família, não foi o primeiro acidente deste tipo que Edson sofreu.

“O último contato dele foi na manhã de domingo. Meu tio ligou e ele falou com a minha mãe, Edineia Nascimento, minha vó, Walquiria Maria, e a esposa dele, Gisele Nascimento, para desejar feliz dia das mães”, afirmou sua sobrinha, Naieme (a conhecida em Belém do Pará como cantora Nanna Reis.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os familiares pelo número: 91 980205449 (falar com Caio Leonardo)

Elton Tavares – Jornalista – Com informações da família.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...