CTMac atende mais de 8 mil crianças com projeto Dê Sinal de Vida

As atividades da equipe de Educação no Trânsito da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) prosseguem com apresentações lúdicas nas escolas. De uma maneira divertida e na linguagem que a criançada entende, o projeto Dê Sinal de Vida conta com a participação dos pequenos, que saem sabendo tudo sobre segurança no trânsito.

A maneira correta de afivelar o capacete, levantar a mão para atravessar na faixa de pedestre, obedecer a sinalização e os semáforos estão entre as mensagens passadas pela equipe de arte-educadores em uma didática teatral dinâmica e interativa. Somente em 2017, a CTMac atendeu cerca de 8 mil crianças de 49 escolas de Macapá e demais entidades e órgãos.

“As atividades são fundamentais para que essa nova geração de futuros condutores de veículos tenha mais consciência desde cedo em relação às regras do trânsito”, afirma o diretor de Trânsito da CTMac, Antônio Roberto. Na manhã desta segunda-feira, 16, cerca de 300 crianças foram atendidas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Esforço Popular, localizada no bairro Muca.

Para que as escolas possam solicitar a ação, basta enviar um ofício para a Diretoria de Trânsito da Companhia. No documento deve conter dia, hora, endereço, número de alunos que serão atendidos e contato do professor responsável. A CTMac fica localizada na Rua Minas Gerais, no bairro Alvorada; o horário de atendimento é das 8h às 14h.

Patricia Leal