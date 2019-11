Cuidados com o sol e calor são fundamentais na hora de praticar esportes e exercícios

É muito importante manter o corpo muito mais hidratado nesses casos

Todo esporte ao ar livre exige alguns cuidados especiais principalmente com relação ao sol e ao calor que são fundamentais para manter a saúde e a boa forma, isso vale para aqueles que se exercitam também. Pois há pequenas diferenças entre eles, mas também compartilham algumas semelhas, apesar disso quando o assunto é sol e calor os cuidados devem ser os mesmos de modo geral.

Para manter-se seguro durante o exercício físico ou na prática de algum esporte no clima quente é preciso sempre estar bebendo líquidos o suficiente para que o corpo não fique desidratado. Muitos negligenciam esse ponto e as consequências podem ser desastrosas para a saúde, os especialistas recomendam o consumo de cerca de 2 litros de água por dia para que o corpo esteja com sua hidratação em ótimo nível, porém essa necessidade e o volume de água aumenta quando a pessoa se exercita.

É muito importante manter o corpo muito mais hidratado nesses casos, pois através do suor o corpo perde mais do que somente líquido, mas perde também sais minerais. O mais indicado é a reposição também com alguma bebida que possua esses nutrientes, além da água.

Outro ponto essencial é utilizar as roupas adequadas para essas atividades, alguns tecidos inapropriados não permitem a transpiração, o que faz com o corpo superaqueça, muitos ignoram o fato de que podem vir a óbito caso o a temperatura corporal não seja controlada. A partir de 41°C o risco de morte é muito grande.

A função principal da transpiração é justamente resfriar o corpo, as roupas leves feitas com tecidos especiais permitem com que o suor desempenhe seu papel. É indicado também para as pessoas sincronizem o treino ou a intensidade do exercício para evitar o calor extremo, conforme a temperatura vai subindo é bom fazer algumas pausas para que a temperatura corporal volte ao normal.

É muito importante praticar atividades físicas regularmente, os médicos recomendam a prática de atividades físicas ao menos 3 vezes por semana para que tenha algum efeito, menos que isso não é considerado um hábito. Há também a necessidade de proteger a pele do sol e do calor excessivo. O uso de protetores solares com fator de proteção elevado não pode ser esquecido, os raios UVs (Ultravioleta) penetram profundamente na pele e podem causar danos irreversíveis, além de queimaduras, tem o risco muito grande de adquirir um câncer de pele.

Os esportes mais praticados são ciclismo, skate, futebol, voleibol, patins, corrida entre outros. Para todos eles os cuidados acima são essências mesmo para quem os praticam de forma amadora, é muito importante procurar uma loja especializada em artigos esportivos para adquirir as roupas certas e os equipamentos de segurança, e dessa forma ter muito mais proveito de sua atividade ou esporte preferido.

iBahia

