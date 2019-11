Banda paraense grava ao vivo DVD durante o Carnaguari 2019

Há dez anos Rhenan Sanches iniciava sua carreira musical acompanhando músicos em Belém, e após a experiência como vocalista, tirou do papel o projeto da Banda ARK, que neste final de semana, grava o 4º DVD comercial no carnaguari, no município de Ferreira Gomes. “Rhenan Sanches – O Baixinho Chegou” é o titulo do novo trabalho e tem a assinatura de Andinho Farias, responsável pelos sucessos da Banda ARK e conta com arranjos do produtor e multi instrumentista Manoel Cordeiro e do não menos renomado Xiclin. A gravação será no dia 9, sábado, e uma potente estrutura de equipamentos será montada.

Na banda, Rhenan explora os ritmos paraenses, e seu trabalho vai do pop ao tecnomelody passando pelo brega, lambada, carimbó, e chega aos estilos sertanejo e forró. Os Estados do Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo, Guiana Francesa e Suriname já conhecem o som a musicalidade da banda, que comemora os dez anos de estrada com a gravação do DVD.

O destaque do trabalho emplacou Rhenan e seus músicos no projeto Terruá Pará, em 2013, quando um CD e DVD foram gravados em São Paulo, com o suporte do Governo do Pará. No IV Festival de Música Popular Paraense, a banda alcançou o 3º lugar, além do prêmio de Melhores do Ano do Estado do Pará. Rhenan também fez parte do elenco da web série musical paraense Sampleados, que tem registrado mais de 3 milhões de acesso na internet.

A banda ARK tem seis CDS, 3 DVDs, e um videoclipe da música Gueri Gueri, música já regravada por outros artistas. Como parte das comemorações dos dez anos de carreira, Rhenan Sanches lançou um canal no Youtube em que bate um papo musical com artistas e tem a participação de duetos e covers.

A gravação do DVD inicia às 23h do sábado 09 de novembro durante a programação do Carnaguari 2019 em Ferreira Gomes – AP.

Mariléia Maciel

