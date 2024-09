Lançado na 53ª Expofeira do Amapá, primeiro banco digital da Amazônia busca apoiar startups sem burocracia

Fintech foi montada após receber investimentos de grupos que apoiaram a ideia durante a Startup20, que ocorreu em fevereiro no estado.

Com a proposta de facilitar o acesso de empreendedores e startups a serviços bancários, o Banco de Investimentos da Amazônia (BIA) foi lançado durante a 53ª Expofeira do Amapá, realizada pelo Governo do Estado, no sábado, 31. O banco é o primeiro na modalidade digital a ser criado no Amapá e na Amazônia.

O BIA é uma instituição na modalidade Fintech, que são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. A diretora-executiva do banco, Érica Bezerra, explicou que a principal proposta é fazer que startups amapaenses possam ter apoio financeiro de forma simplificada.

“Atuo no sistema da inovação há 10 anos e, desenvolvendo startups, percebemos a necessidade de posicionar uma Fintech como banco digital, oferecendo serviços para projetar economia e geração de renda do Amapá e impulsionar as startups nesse processo”, pontuou a diretora.

O Banco Bia atua para “bancarizar” comunidades que ainda não têm acesso aos serviços bancários por fatores básicos, como comprovante de residência. Nesse cenário, é trabalhada a inclusão de pessoas e empresas no sistema bancário, para garantir o acesso a serviços financeiros com uma visão diferenciada para incluir quem é da Amazônia.

Uma das primeiras startups que contará com o suporte do Bia é a Amazon Bioprotein, que produz suplementação proteica à base do cariru. A CEO e fundadora da startup, Antônia Bezerra, de 77 anos, diz que o apoio foi fundamental para tirar a idei a do papel e lançar definitivamente a empresa no mercado.

“Esse momento é muito importante e permite com que a gente consiga colocar uma empresa forte e poderosa no mercado. Impactando, trazendo emprego e fazendo o Amapá crescer. Estou impactada desde quando descobri que a Amazon Bioproteín, que já trabalho e planejo há um ano, v ai se tornar finalmente nascer como empresa através desse incentivo”, celebrou a empreendedora.

Myler Augusto, um dos sócios investidores do banco, conheceu a iniciativa quando esteve no Amapá durante a Startup 20, em fevereiro. Ele conta que desde o primeiro contato percebeu o potencial e não hesitou em fazer o investimento na startup amapaense.Myler Augusto, sócio investidor do Bia.



“O grupo que represento conseguiu contribuir aqui no estado principalmente pela importância dessa inclusão bancária e das oportunidades que isso traz para as startups locais. É muito importante que as pessoas entendam que de hoje em diante teremos outras chances de fomentar n egócios no setor financeiro através do Bia. Isso vai trazer oportunidades para negócios locais e para negócios internacionais. Todo o incentivo que vai ser direcionado vai ser feito através do Banco Bia”, acrescentou o investidor.

O secretário de Ciências e Tecnologia, Edvan Barros, afirmou que o Banco Bia é mais uma instituição que vem para somar nesse ecossistema da inovação que cada vez mais cresce no Amapá, com as iniciativas de fomento ao desenvolvimento econômico do Governo do Estado.

“Um dos grandes avanços que a gente tem é saber conectar diferentes instituições desse ecossistema para gerar negócios, fomento e, com isso, gerar resultado e desenvolvimento. O Governo do Amapá é um ativo participante, tanto que saímos de 44 startups para 166. O e cossistema está acreditando nessa política de vários atores e, especialmente, do governo, fazendo articulações e fomentos que promovam essa engrenagem” enfatizou o secretário.

Ela voltou e cresceu!

Com uma estrutura maior e a presença de mais empreendedores, a 53ª Expofeira do Amapá se consolida como a maior feira de negócios da Amazônia. Para os 11 dias de evento, foram montados palcos, pavilhões, arenas, praças de alimentação, parque de diversão e espaços agrícolas e rurais.

Com foco no desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, a área total passou de 181,5 mil metros quadrados para 231 mil. A participação de empreendedores individuais e microempreendedores foi ampliada de 521 para 700. Além disso, 532 empresas vão disponibilizar produtos e serviços ao público.

A 53ª Expofeira conta com a parceria do Ministério do Turismo, dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Serviço Social do Comércio (Sesc), CEA Equatorial, distribuidora Caribeña e da Associação dos Municípios do Amapá.

