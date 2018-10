Tratamento personalizado é aposta contra o câncer de mama

Aline Melo

Tratamento personalizado com base em cada tipo de tumor identificado nas pacientes é a aposta da medicina para o sucesso no tratamento contra o câncer de mama, doença que afeta 60 mil mulheres a cada ano no País.

O cirurgião oncológico do Centro de Referência de Mama do A.C. Camargo Cancer Center, Renato Cagnacci Neto, explica que, atualmente, é necessário saber o ‘nome’ e o ‘sobrenome’ do câncer de mama (mais especificamente o subtipo genético do tumor). Dessa forma, os remédios (quimioterapia) são específicos para cada subtipo da doença, permitindo altas taxas de cura, algo que não acontecia até o início dos anos 2000, diz o especialista.

O objetivo é identificar o potencial de agressividade do tumor e adequar a carga de medicamento que será usada para combater o mal, não aplicando grandes doses para casos em que o potencial de avanço é pequeno, e também não tratando com uma carga insuficiente aqueles que são agressivos, potencializando o sucesso dos tratamentos.

