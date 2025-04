Equipe de Saúde monitoram atendimentos das vítimas das enchentes em três municípios do Amapá

De acordo com a Defesa Civil Estadual, além de Tartarugalzinho, Calçoene e Pracuúba também estão recebendo apoio.

A força-tarefa humanitária do Governo do Amapá segue prestando suporte às famílias atingidas por enchentes após as fortes chuvas que afetaram a Região dos Lagos, que compreende os municípios de Tartarugalzinho, Calçoene e Pracuúba, no domingo, 27. Na manhã desta segunda-feira, 28, uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deslocou-se até os locais para avaliar quais novas medidas deverão ser tomadas para reforçar a assistência em saúde.

Cinco vítimas da enchente deram entrada no Hospital de Pequeno Porte Maria Odete Vilhena Parize, em Tartarugalzinho, apresentando diarreia e sintomas psicológicos. A unidade, que é a principal retaguarda para os atendimentos, reforçou suas equipes, bem como os estoques de medicamentos e insumos. De acordo com a Defesa Civil, o município é o mais afetado até o momento.

A secretária de Saúde, Nair Mota, ressaltou que estão sendo tomadas todas as providências para receber a população, que já recebeu, inicialmente, colchões, kits de alimentos e de higiene, além de água mineral, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil. O Governo do Amapá também decretou situação de emergência e montou uma Sala de Situação que reúne vários órgãos do Estado e Municípios.

“Os sinais de doenças como diarreia, febre e vômitos costumam surgir no dia seguinte ao contato com as águas das enchentes. Assim, por determinação do governador Clécio Luís, que está liderando essa frente humanitária, estamos acompanhando os municípios e avaliando novas ações para garantir a saúde da população”, ressaltou a gestora, que está no local, acompanhada do secretário adjunto de Assistência Hospitalar, Rinaldo Martins.

A estrutura do Hospital de Tartarugalzinho, que foi entregue pelo governador em setembro do ano passado, conta com 12 novos leitos pediátricos e adultos, enfermarias, salas de estabilização, observação, pré e pós-parto, classificação de risco e acolhimento, além de consultórios médicos, espaços de expurgo, sutura e curativo.

“Estamos preparados para atender nossa população. A equipe é totalmente qualificada e os investimentos do Governo do Estado em equipamentos e estrutura, possibilitaram um diagnóstico mais ágil, potencializando o tratamento correto e aumentam as chances de cura dos pacientes”, destacou Quelma Coelho, diretora da unidade.

Agência de Notícia do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...