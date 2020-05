Prefeitura de Macapá destina nova área em cemitério para enterrar vítimas da Covid-19

A Prefeitura de Macapá destinou uma nova área para o sepultamento de vítimas da Covid-19. O espaço reservado fica no cemitério São Francisco de Assis, zona norte da capital amapaense. O local apresenta espaço amplo e acesso fácil.

São 2.500 metros quadrados de uma área plana, destinada ao sepultamento das vítimas do novo Coronavírus, o que representa capacidade para 300 covas. O local também irá permitir acesso rápido e flexibilidade para os coveiros realizarem os enterros.

“É importante que fique muito claro de que o nosso esforço é para que as pessoas sobrevivam. Precisamos estar preparados para uma necessidade, que ainda não chegou, de ampliação das vagas de sepultamento”, disse Jackson Dias Reis, coordenador dos Cemitérios Municipais.

Ainda de acordo com o administrador, a área permitirá a identidade dos corpos e os laços familiares, com o distanciamento entre os caixões e com a identificação das sepulturas. “A medida foi necessária para atender a demanda de sepultamentos na capital”, acrescentou Jackson.

Os sepultamentos estão acontecendo diariamente. Nos cemitérios São José, no bairro Buritizal; e Nossa Senhora da Conceição, Centro, só há vaga para quem já tem lote. A quantidade de vagas criadas no São Francisco de Assis deve variar de acordo com a demanda.

Para que os sepultamentos ocorram nesta nova área, as famílias precisam obedecer a Portaria 21/2020, que torna obrigatória a informação antecipada da causa da morte por Covid-19 ou suspeita. A medida visa agilidade e segurança durante os enterros. Os coveiros precisam preparar e organizar o local do sepultamento, conforme recomendação dos órgãos de Vigilância em Saúde.

Área Covid-19 I

Na área antiga, que foram sepultadas 19 vítimas da Covid-19, no cemitério São Francisco de Assis, a Prefeitura de Macapá irá fazer algumas benfeitorias, obedecendo o clima, que não permite a realização de obras durante as chuvas. Os túmulos serão todos identificados com os nomes das vítimas e um memorial será construído.

