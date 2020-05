Macapá está sem testes rápidos para a Covid_19, informa Semsa

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, desde quinta-feira, 30 de abril, as Unidades Básicas de Saúde do município estão sem testes rápidos para a Covid-19. Todos os testes acabaram e a prefeitura aguarda reposição no estoque. Mas a população pode continuar procurando as UBS’s normalmente, pois continuam fazendo as coletas para exames de escarro todos os dias. As amostras são enviadas para a análise do Laboratório Central do Amapá (Lacen) e os médicos do Município estão capacitados para fazer análise clínica dos pacientes suspeitos.

O atraso na reposição ocorreu porque o contrato emergencial com a empresa que fornecia foi cancelado, já que a mesma não vinha cumprindo o prazo de entrega de novos lotes. O Município iniciou na segunda-feira, 27 de abril, um novo processo para aquisição, que deve ser finalizado em 10 dias.

A secretaria contabilizou que, desde o início da pandemia do Coronavírus, já foram feitos 1.600 testes rápidos apenas na capital.

Secretaria de Saúde de Macapá

