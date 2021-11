Prefeitura de Macapá inicia entrega de benefícios de Vale Gás a 1.695 famílias em vulnerabilidade social

Nesta sexta-feira (05), a Prefeitura de Macapá, por meio das secretarias municipais de Assistência Social (Semas) e de Mobilização e Participação Popular (Semmopp), iniciou a entrega de 1.695 benefícios eventuais de Vale Gás a usuários que são atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Alegria, Simpatia, Amor, Igualdade, Felicidade, União e Esperança.

Em evento realizado no auditório do Sebrae, os contemplados fizeram a retirada do ticket que dá direito à aquisição do botijão de gás de forma gratuita. O benefício foi adquirido pelo Município com recurso de emenda parlamentar exclusiva para o enfrentamento à pandemia, alocada pela bancada federal no valor de R$ 19,1 milhões.

Os autores da emenda são os deputados Acácio Favacho e Luiz Carlos e o senador Randolfe Rodrigues. Cerca de R$ 178.000,00 do montante é exclusivo para a aquisição e distribuição do vale na rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas) em Macapá.

Pluralidade na aplicação do recurso

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, destacou a pluralidade na forma em que a emenda parlamentar de R$ 19,1 milhões está sendo aplicada pela gestão municipal nas ações da Assistência Social.

“Ao longo deste ano o recurso vem se desdobrando em várias aplicações pela gestão. Temos o cartão Alimentação, o Vale Gás, a cesta básica e outros. Um trabalho que procura suprir a necessidade da população em vulnerabilidade social de diversas formas neste momento de crise econômica”, pontuou o prefeito.

A beneficiada Delaine Farias, de 32 anos, trabalha de forma autônoma como confeiteira. Para ela, que tem o gás de cozinha como um instrumento primordial de trabalho, o Vale Gás veio em uma hora extremamente necessária.

“Viver com o preço gás tão alto assim aqui em Macapá é muito difícil. Quem precisa para a atividade doméstica e quem depende dele para trabalhar sente na pele a dificuldade de pagar até R$ 120 no botijão hoje em dia. Por isso eu agradeço à Prefeitura por esse ticket, que com certeza vai me ajudar economizando o dinheiro para a compra de alimentos”, concluiu.

Estiveram presentes no evento o senador e autor da emenda, Randolfe Rodrigues, o vice-governador do Amapá, Jaime Nunes, a secretária de Mobilização e Participação Popular, Rayssa Furlan, a secretária municipal de Assistência Social, Patrícia Ferraz, a vereadora Luany Favacho, o vereador Bruno Santos e demais autoridades.

Como retirar o benefício

Para o cidadão que recebeu a ligação da equipe do Centro de Referência e ainda não fez a retirada do ticket, basta ir ao Cras de abrangência do seu bairro. Ao todo, mais de 600 Vale Gás foram fornecidos nesta sexta-feira.

Vithória Barreto

Secretaria Municipais de Assistência Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado