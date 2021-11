Semsa inicia vacinação itinerante contra Covid-19 nos bairros de Macapá

Ações atendem públicos para recebimento de 1ª, 2ª e 3ª dose. A vacina está disponível também na Unidade Covid Santa Inês, Centro Papaléo Paes, nos drives do Zerão e Praça Floriano Peixoto.

A Prefeitura de Macapá inicia a vacinação itinerante contra Covid-19 nas zonas da capital. Neste sábado (6) a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) atende a população apta a receber a 1ª, 2ª e a 3ª dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer dos bairros Congós e Marabaixo.

A população também poderá receber a vacina nos pontos de drives do Zerão e Praça Floriano Peixoto, além da Unidade Covid Santa Inês e Centro de Especialidade Papaléo Paes. A Semsa informa ainda que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não atenderão o público para imunização contra a Covid-19.

Confira abaixo horários e pontos de vacinação de cada público:

• Públicos atendidos na vacinação itinerante nos bairros Congós e Marabaixo

1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

3ª dose para idosos com 60 anos +

3ª dose para pessoas com 40 anos + com comorbidades

3ª dose para profissionais da Saúde

Atendimento de 9h às 15h

O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para idosos/profissionais de saúde e 21 dias para pessoas com 40 anos+ com comorbidades.

As comorbidades consideradas para a vacinação contra a Covid-19 são aquelas doenças pré-existentes incluídas na lista do Programa Nacional de Imunização (PNI), tais quais: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave. Nesta fase, a imunização também estará disponível para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e Síndrome de Down.

• Públicos nos pontos de drive-thru – 9h às 15h

1ª dose para público em geral com 18 anos +

2ª dose de Astrazeneca para quem está com período de recebimento até 18/11

2ª dose de Coronavac para quem está no período de recebimento

Locais:

Drive-thru Zerão

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

• Públicos da Unidade Covid Santa Inês e Centro de Especialidades Papaléo Paes

1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

3ª dose para idosos com 60 anos +

3ª dose para pessoas com 40 anos + com comorbidades

3ª dose para profissionais da Saúde

Atendimento de 9h às 15h

O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para idosos/profissionais de saúde e 21 dias para 40 anos + com comorbidades.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação.

O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante verão ter a indicação da aplicação da 2ª dose da vacina. As comorbidades precisam apresentar laudo médico.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

