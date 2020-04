Covid-19: Sine usará plataforma digital para contratar profissionais

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) autorizou a criação de uma plataforma digital para intermediar, por tempo determinado, a contratação de profissionais para atuar nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus no país.

Veja também:

Amapá supera mil infectados e contabiliza 31 mortes por Covid-19

Banda Negro de Nós chora a morte do seu grande percussionista

Plantas para cultivar em apartamentos com pouco espaço

A Resolução nº 860/2020 foi publicada hoje (30) no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, o desenvolvimento e a manutenção da nova ferramenta do Sistema Nacional de Emprego (Sine) serão realizados por meio de doação sem ônus ou encargos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

EBC

VALORIZE E PRESTIGIE A MÚSICA DA AMAZÔNIA! Publicado por Chico Terra em Quinta-feira, 23 de abril de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...