Plantas para cultivar em apartamentos com pouco espaço

Tem vontade de tornar o seu lar mais verde, mas não sabe por onde começar? O Portal Alto Astral, com a consultoria da Construtora Trisul, selecionou algumas opções de plantas para apartamento que são perfeitas para viver em lugares pequenos, fechados e com pouca incidência de luz.

As dicas vão dar cor e vida ao ambiente e mudar o astral do seu lar. Cada espécie traz um tipo de energia, além de serem excelentes purificadores de ar, renovando-o constantemente. Ou seja, é a combinação ideal de decoração com qualidade de vida.

Confira as variadas sugestões de plantas para apartamento

Espada de São Jorge

Comprida, pontudo e reta, a compacta Espada de São Jorge é ideal para metragens reduzidas e facilmente adaptável a ambientes com muita ou pouca luz. Vasos pequenos são ótimos para elas, que podem ser cultivadas em cantos ou até em cima de móveis. Além disso, a espécie é conhecida por ser uma ótima purificadora do ar e das energias.

Costela-de-adão

Charmosa e elegante, a folha dessa espécie é tão diferente que deixará qualquer cômodo mais bonito e verde. A planta não possui qualquer segredo para cuidá-la. Basta, colocá-la em áreas com meia sombra e regá-la três a quatro vezes por semana. Uma dica: cultive-a em vasos pequenos, com, no máximo, cinco galhos.

Zamioculca

Com aspecto brilhante e folhas bem verdes, Zamioculca pode ser usada em ambientes internos e externos. É importante não deixá-las expostas à luz do sol, podar suas folhas secas e regar com pouca água. Seus ramos podem ficar soltos e caídos para fora do vaso, ou em pé, quando presos juntos a uma aresta fixa.

Rosa de Pedra

A planta é um tipo de suculenta em formato de flor e exige poucos cuidados. Vai muito bem em lugares com sombra e deve ser regada a cada duas semanas, mais ou menos. Além da facilidade, a Rosa de Pedra é linda e dá um charme extra para qualquer cantinho.

Lírio da Paz

A planta com folhas verdes e flores brancas também vai bem dentro de apartamentos e não necessita de muitos cuidados. Entretanto, para que ela se desenvolva melhor, ambientes úmidos são importantes. Por isso, para cultivá-la em seu lar e deixar o seu apartamento mais verde, regue uma vez por semana, mas sempre mantenha a terra úmida.

