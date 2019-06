Na busca por emprego? Confira três dicas importantes para se recolocar no mercado de trabalho

A imensa maioria dos profissionais não consegue contar com ajuda especializada para encontrar e preencher uma vaga

Por Rafael Souto, sócio-fundador e CEO da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado

Os dados sobre desemprego não melhoram há alguns anos no Brasil. Infelizmente, seguimos em uma crise persistente, com mais de 13 milhões de pessoas sem trabalho. A imensa maioria dos profissionais não consegue contar com ajuda especializada para se recolocar. Fazem isso sozinhos e lutam contra todas as dificuldades para superar um momento difícil, que mexe com nossos mais profundos medos e angústias.

Acompanho pessoas em transição de carreira há 24 anos. E, nesse longo período, percebo que existem diversos fatores que determinam o êxito na busca de um novo trabalho, mas três deles são decisivos.

O primeiro é o foco. Um profissional em recolocação precisa ter clareza sobre quais problemas consegue resolver em uma empresa. É uma idiotice pensar que elas buscam generalistas. O mercado funciona na era da hiperespecialização das carreiras. Basta ler as descrições das vagas abertas para perceber que as empresas querem pessoas com foco bem definido.

O desespero por encontrar uma posição e começar a buscar qualquer coisa só piora o resultado. Nenhum contratante admite alguém só para ajudar a diminuir o desemprego. As empresas contratam pessoas que possam dar os resultados esperados e reduzir os riscos de uma contratação frustrada. Ter foco significa ter uma área de trabalho bem definida – por exemplo, a de vendas. Dessa forma, será possível comunicar o objetivo de maneira clara no currículo, em uma entrevista ou nas redes sociais. Saber em que contribuir e buscar as posições alinhadas a esse foco são um dos pontos mais importantes para uma recolocação no mercado de trabalho.

