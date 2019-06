Rede municipal de ensino adquire 115 notebooks para ampliar a educação tecnológica em Macapá

As novas tecnologias têm se tornado essenciais nos processos de ensino-aprendizagem pelo mundo. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) adquiriu 115 notebooks que irão auxiliar na avaliação dos alunos da rede municipal e na implementação de novas ações e projetos de educação tecnológica.

A nova ferramenta será utilizada em escolas da rede e no Núcleo de Tecnologia Educacional da Semed. Os equipamentos terão software educacional Visual Class para o desenvolvimento de atividades com os alunos, e Visual ClassNet, que será utilizado para avaliação dos educandos, com o objetivo de subsidiar o planejamento dos professores.

Conforme a secretária municipal de Educação, Sandra Casimiro, o novo recurso será um importante aliado dos professores no desenvolvimento educacional. O investimento foi de R$ 287.500,00, adquiridos por meio do Plano de Ações Articuladas e do programa federal Educação Conectada.

“A aquisição desses novos equipamentos vem de encontro a nossa política de educação tecnológica, que vem sendo fortalecida em nossas escolas, auxiliando e melhorando o fazer pedagógico do professor, contribuindo para a gestão de resultados da educação municipal”, diz a secretária Sandra.

A Escola Maria Bernadete foi a primeira a receber os novos equipamentos. Os estudantes utilizam os computadores no projeto Estação de Aprendizagem, que envolve leitura, o desenvolvimento de atividades educativas em todos os componentes educacionais e a robótica.

Software Visual Class e Visual ClassNet

São plataformas virtuais de ensino, que visam melhorar e facilitar o desenvolvimento de atividades educativas e avaliação do ensino. O Visual Class é um programa interativo multimídia, que o professor utilizará em sala de aula como apoio pedagógico, ministrando qualquer disciplina. Ele oferece muitas possibilidades para tornar a aula muito mais interessante, sem a rotina cansativa das aulas tradicionais e em harmonia com as novas tecnologias.

Karla Marques