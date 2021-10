Prefeitura de Macapá realiza nova chamada para oferta da 3a dose para pessoas acima de 65 anos

Paralelo a eles, a dose de reforço também é direcionada a imunodeprimidos e transplantadas de órgãos sólidos.

Nesta segunda-feria (04), a Prefeitura de Macapá realiza uma nova chamada para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta iniciativa a vacina utilizada é a Pfizer/BioNTech e o reforço vacinal acontece em cinco pontos da capital.

Esta ação é voltada ao público geral acima de 65 anos, imunodeprimidos, transplantados de órgãos sólidos, que poderão receber a dose entre 9h e 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Amapá Garden Shopping, Instituto Federal do Amapá (Ifap), Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes e Unidade Covid Santa Inês. Nestes mesmos locais também será ofertada a primeira dose aos adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes acima de 18 anos e, também, a segunda dose às pessoas que iniciaram o seu esquema vacinal com o imunizante Pfizer/BioNTech.

Já o público que iniciou o seu esquema vacinal com os imunizantes CoronaVac e Oxford/AstraZeneca, poderão receber a segunda dose da vacina das 9h às 15h nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Marabaixo e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Imunodeprimidos

Os imunodeprimidos são pessoas que apresentam imunodeficiência primária grave, portadoras de HIV/Aids, com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (como exemplo as doenças reumatológicas e auto inflamatórias), além de pacientes transplantados de órgão sólido ou de células tronco, que realizam quimioterapia para câncer, hemodiálise e utilizam corticóides com dose superior a 20 mg por dia e drogas modificadoras da resposta imune. Esse público deverá apresentar um laudo médico que comprove a sua condição.

Antecipação da segunda dose de Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca

O público que iniciou o ciclo de imunização as vacinas Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca tem o prazo de aplicação da segunda dose previsto para acontecer até o dia 17 de outubro, podendo antecipar o encerramento do seu esquema vacinal.

A vacina Pfizer/BioNTech está disponível na Unifap, Amapá Garden Shopping, Ifap, Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes e Unidade Covid Santa Inês.

Já o imunizante Oxford/AstraZeneca está disponível nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Marabaixo e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Todos os locais de vacinação funcionam das 9h às 15h.

Documentação

Para ser vacinado é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação.

O público que está no prazo de aplicação da segunda dose deverá apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da primeira dose. Já as pessoas que receberão a terceira dose do imunizante verão ter a indicação da aplicação da segunda dose da vacina.

Os transplantados de órgãos sólidos e os imunodeprimidos deverão apresentar um laudo médico que comprove a sua condição.

Os adolescentes entre 12 e 17 anos que receberão a primeira dose da vacina deverão fazer o procedimento acompanhados de um responsável.

Período entre doses

O tempo mínimo estabelecido para aplicação da terceira dose nas pessoas acima de 65 anos é de cinco meses. Já os imunodeprimidos e os transplantados de órgãos sólidos podem receber a terceira 28 dias após a aplicação da segunda dose.

