Dicas para manter um estilo de vida sustentável

Buscar um estilo de vida sustentável é prioridade dos tempos atuais. Para isso, o primeiro passo é programar pequenas mudanças no dia a dia – separar o lixo, consumir com mais consciência e seguir a lógica do reaproveitamento. Enfim: é a busca por uma vida eco-friendly, melhor para você e para o mundo.

Sem desperdício

Para um consumo consciente e sustentável, o ideal é ter controle da quantidade de alimentos comprados e do modo de armazenamento (para que nada estrague ou seja desperdiçado). O ideal é fazer sempre uma lista e comprar apenas os itens que realmente utilizará.

Armazenar todos os alimentos da forma adequada – grãos, cereais e sementes, como arroz, feijão, lentilha, chia e granola ? também faz parte do jogo. Eles devem ser guardados em potes de vidro hermeticamente fechados. Assim, ficam distantes de traças e umidade.

Evite sacolas de plástico

Em alguns países, como Ruanda, Holanda, Bangladesh e Taiwan, o uso de sacolas plásticas é totalmente proibido. Afinal, como muita gente já sabe, o material demora 200 anos ou mais para se decompor no meio ambiente. Uma boa alternativa para isso é levar ecobags (bolsas de tecido sustentável) para as compras.

Compostagem

Você já ouviu falar nesta prática? Esse procedimento consiste na transformação de cascas e restos de alimentos em adubo, usado diretamente nas plantas de casa. Para quem tem uma horta caseira ela é ainda mais importante. Afinal, é uma ótima forma de reaproveitar o lixo orgânico de casa e reduzir os impactos negativos no meio ambiente.

