Aproveita que é de graça! Dicas gratuitas de maio [2019]

Maio chegando ao fim, então é hora de preparar mais uma lista com serviços, cursos, sites interessantes e coisas legais que você pode curtir na internet sem pagar nada por isso. Afinal, fim de mês costuma ser aquele aperto danado, e é sempre legal descobrir opções para passar o tempo sem tirar um centavo do bolso.

Astronomia em LIBRAS

Ciência ao alcance de todos: essa é a proposta do canal Astronomia em LIBRAS no YouTube, criado pelo astrônomo amador Bruno Xavier. Mais de 70 videoaulas sobre o tema constam em seu canal, abordando assuntos relacionados ao universo para que pessoas com deficiência auditiva também possam aprender em vídeo com a Língua Brasileira de Sinais.

Curso de fotografia com selo Harvard de qualidade

A Universidade de Harvard disponibiliza um curso de introdução à fotografia digital de graça na internet. Em inglês, o curso é fruto de uma parceria com o Alison.com, plataforma de ensino virtual. Os criadores do curso prometem que, estudando os 13 módulos (que exigem de 10 a 15 horas para tal), os alunos serão capazes de dominar uma câmera digital profissional, e no final do curso há um teste de conclusão — acertando mais de 80% das perguntas, o diploma é emitido.

