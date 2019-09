China mostra mais fotos do material misterioso na face oculta da Lua

Material se assemelharia a outro recolhido por astronauta da missão Apollo 17 em 1972

O programa de exploração lunar da China divulgou imagens do misterioso material encontrado na face oculta da Lua, noticiou ontem o site Space.com. A descoberta – feita pelo veículo lunar Yutu-2, da missão Chang’e-4, e divulgada em 17 de agosto – mobilizou a comunidade científica. Boa parte do alvoroço surgiu porque a publicação chinesa “Our Space”, que anunciou as descobertas, usou o termo jiao zhuang wu, que pode ser traduzido como “semelhante a gel”.

Uma postagem feita no fim de semana pela publicação na mídia social WeChat contém novas imagens do material e detalhes de como a equipe do Yutu-2 abordou cuidadosamente a cratera para analisá-lo.

A imagem mais nítida mostra duas das seis rodas do veículo e o conteúdo de uma cratera de aproximadamente 2 metros de largura. Ela aparentemente corresponde ao campo de visão do Espectrômetro Visível e Próximo a Infravermelho (VNIS, na sigla em inglês), de acordo com alguns cientistas lunares.

