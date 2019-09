Substituta saudável do refri: confira cinco benefícios da água com gás

A bebida gaseificada não tem açúcar, possui os mesmos nutrientes da água comum e é ótima opção para trocar a bebida processada

Uma substituta à altura do refrigerante, mas que é saudável, ajuda a emagrecer e a sentir melhor o gosto dos alimentos? A água com gás é a escolha perfeita para cumprir este papel. Além de hidratar, contém os mesmos micronutrientes que a água natural, sendo diferenciada pela adição do CO2 (gás carbônico), um gás inerte, eliminado do corpo durante a digestão. Ele confere a presença de bolhinhas e um sabor mais ácido à bebida.

No entanto, algumas marcas adicionam substâncias, sabores e adoçantes artificiais extras, como as águas tipo soda, que acabam diminuindo o efeito saudável. A água com gás simples, sem aditivos, é a que tem todos os benefícios da hidratação, sendo muitas vezes de grande ajuda aos que não conseguem manter a hidratação com água sem gás.

Veja os principais benefícios da bebida:

Hidratar o corpo

A água com gás hidrata tanto quanto, e tem os mesmo nutrientes, da água natural. Além disto, a adição do dióxido de carbono não faz mal à saúde porque o corpo absorve e elimina este gás. Ser rica em nutrientes

A água mineral, tanto com ou sem gás, é rica em nutrientes como cálcio, potássio e magnésio. Como também contém sódio, as pessoas que têm pressão alta devem ficar atentas ao rótulo, pois algumas marcas podem adicionar quantidades a mais desta substância.

