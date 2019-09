Funcionário do Facebook comete ‘suposto suicídio’ em sede da empresa

Clara Guimarães

Polícia respondeu a um chamado por suspeita de suicídio ontem (19)

O Departamento de Polícia de Menlo Park disse na quinta-feira (19) que respondeu a um “suposto suicídio” na sede do Facebook. Um homem, que mais tarde foi confirmado como funcionário da empresa, se matou pulando do quarto andar de um prédio do campus.

“O Serviço de Medicina Legal do Condado de San Mateo respondeu e transportou a vítima para o Hospital do Condado de San Mateo. A identidade da vítima está sendo retida, aguardando notificação do parente mais próximo”, diz relatório oficial da polícia.

Um porta-voz do Facebook disse todos ficaram tristes em saber da notícia e que a empresa está colaborando com a polícia e prestando apoio aos funcionários. “Enquanto a família está sendo notificada, não temos informações para compartilhar. Esperamos fornecer uma atualização quando soubermos informações adicionais da polícia”.

Via: CNBC – Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...