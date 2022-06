WhatsApp pode ganhar opção de editar mensagens; veja como vai funcionar

Segundo informações do portal, a expectativa é que o grupo de desenvolvimento do aplicativo deve apresentar a novidade nas próximas atualizações da versão beta do WhatsApp (em Android, iOS e na Web).



Os usuários do WhatsApp poderão contar com uma mudança considerável nos próximos dias. De acordo com informações do site WABetaInfo, publicada na última terça-feira (31), a plataforma está testando um recurso que permite editar as mensagens enviadas para contatos.

Segundo informações do portal, a expectativa é que o grupo de desenvolvimento do aplicativo deve apresentar a novidade nas próximas atualizações da versão beta do WhatsApp (em Android, iOS e na Web).

Antes de mais nada, é importante destacar que a possível nova função deverá permitir que o usuário edite uma mensagem alterando o conteúdo que já foi enviado para corrigir erros de digitação, por exemplo.

WhatsApp com opção de editar mensagens

Atualmente, os usuários do Whatsapp podem apagar mensagens enviadas por engano, mas isso deixa um registro para os contas presentes nas conversas. A ideia agora é que as mensagens já enviadas possam sofrer edição do usuário.

No meio dos aplicativos de mensagens, a medida não é uma novidade, uma vez que o recurso já está presente no Telegram, um dos principais concorrentes. Além disso, a funcionalidade já está presente em aplicativos de comunicação corporativa, caso do Microsoft Teams e do Slack.

Ainda segundo informações da WABetaInfo, já é possível conferir a opção disponível em imagens obtidas em uma versão em desenvolvimento do aplicativo para o sistema operacional Android.

Ademais, é importante destacar que o recurso ainda está em fase de testes e, por conta disso, não existem detalhes sobre quando o botão editar pode chegar aos usuários.

Outras novidades

Recentemente, conforme informado aqui no portal, o mensageiro anunciou um pacote de novidades, que incluíam reações às mensagens, envio de arquivos de até 2GB e aumento do limite de pessoas que podem participar de uma chamada de áudio.

Reações mensagens

A novidade está sendo liberada de forma gradativa, então é possível que leve alguns dias para que todos os usuários tenham acesso a ela. Em suma, para que lançamento dessa nova função, foi necessário um período de testes nas versões beta do Android e iOS em um período de 7 meses.

Como visto, a ferramenta funciona de forma bem simples, semelhante ao recurso do Instagram e Messenger. Basta ficar alguns segundos pressionando a mensagem que deseja reagir e escolher um entre os emojis disponibilizados.

Envio de arquivos

O WhatsApp pretende lançar em breve dois recursos que prometem facilitar a vida de seus usuários. O primeiro diz respeito a exibição de um tempo estimado para baixar ou enviar arquivos nas conversas e o segundo é um novo método de compartilhar perfis dentro e fora do aplicativo.

Com relação ao tempo estimado para envio ou baixar um arquivo na conversa ou grupo, com o novo recurso será visível para todos os usuários, tanto para os que estão enviando quanto para aqueles que estão recebendo.

É importante informar que o WhatsApp também pretende aumentar em vinte vezes o tamanho máximo para o envio de arquivos. Usuários do mensageiro já conseguem enviar e receber mídias e documentos de até 2 GB. Anteriormente, o limite de envio era de 100 MB.

