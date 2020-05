Zona sul lidera lista dos bairros com mais casos de Covid-19 em Macapá

Entre os 20 bairros com mais casos confirmados de Covid-19, a zona sul é a mais preocupante. Buritizal e Santa Rita lideram, com 91 casos, seguidos de Novo Buritizal, com 85, em quarto lugar está o bairro Central, com 79 casos positivos, e em quinto está o primeiro bairro da zona norte, Pacoval, com 73 casos confirmados de Coronavírus.

A lista segue com Jardim Felicidade, 62 casos; Jardim Marco Zero com 61; Congós e Infraero com 58; Muca com 55; Novo Horizonte e Universidade com 54; Brasil Novo tem 48 casos confirmados; Perpétuo Socorro com 45; Beirol com 43; Renascer e Zerão com 40 pessoas contaminadas; e Cidade Nova com 31 casos.

Os números demonstram que nos 20 primeiros bairros a zona sul possui 578 casos de Covid-19 confirmados, quase o dobro da zona norte, com 335 casos, e zona leste, com 76 casos. O bairro Santa Rita vem mantendo a liderança desde março, assim como o Pacoval, que possui mais casos na zona norte.

Em outro comparativo, com o painel de 17 de março a 17 de abril, os bairros que apresentavam mais casos confirmados eram: Jardim Marco Zero e Santa Rita, com 17; seguido por Pacoval, com 12; Buritizal com 11; e Brasil Novo e Beirol com 10 casos.

Mas, de acordo com o painel da Covid-19 do Inloco Tecnologia da Informação S.A, divulgado pela Prefeitura de Macapá, com o mapa do isolamento social, existem casos em quase todos os bairros de Macapá, com menor ou médio índice. E pode aumentar se o isolamento não for cumprindo à risca, segundo aponta a coordenadora do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, Silvana Vedovelli.

“O isolamento social é para achatar a curva de disseminação da doença e evitar uma sobrecarga em nossas Unidades Básicas de Saúde. Estudos comprovam que uma pessoa com Covid-19 contamina três outras. Essas três contaminadas passam o vírus para nove. As nove passam para 27. E, assim, a progressão faz os casos triplicarem. Uma pessoa que fique isolada já quebra a rede, evitando milhares de casos”, explica Vedovelli.

Confira o Painel Coronavírus: http://macapa.ap.gov.br/coronavirus/painel/

