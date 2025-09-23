Livro infantil aborda excessos de trabalho do mundo moderno, de forma leve e divertida

Lançamento ocorre no próximo sábado (27). Conteúdo da obra traz aprendizado para crianças e adultos, a partir de um conto sobre respeito, empatia e bom humor

O livro “A Greve das Fadas Madrinhas” é um projeto idealizado pelas escritoras Jaciara Martins, Adriana Idalino e pela ilustradora Liana Martins. Editado pelo selo Zim, da editora O Zezeu, a obra traz uma narrativa de muito bom humor e fantasia, e será lançado no próximo sábado (27), no Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Estado do Amapá (SINSEPEAP), centro da capital.

A programação, voltada para o público infantil e adulto, conta com sessão de autógrafos, oficina de coroas, atividades de colorir e contação de histórias.

Sobre a obra

O conto traz à tona, de forma lúdica, os excessos da vida moderna, e como a maioria das pessoas se desdobram para realizar todas as tarefas do cotidiano.

No reino das fadas madrinhas, as criaturinhas míticas se veem atarefadas demais, com pedidos que vão de sapatos de cristal à internet turbinada. Vivendo sob pressão constante, o estresse mágico atinge o limite, e as fadas decidem fazer algo inédito: GREVE!

Para a escritora Jaciara Martins, a publicação do livro era um sonho antigo que se tornou realidade.

“A greve das fadas madrinhas, foi sonhado e escrito no embalo da rede, enquanto eu fazia companhia para minha mãe Joana (in memoriam). O sonho foi se transformando em palavras e com a parceria da minha amiga Adriana e a ilustração da minha filha Juliana, que cresceu no mundo dos livros, tornou-se realidade”, contou Jaciara.

Adriana Idalino, falou sobre o processo de criação das personagens, e desdobramentos da história.

“Revisitamos os contos de fadas, e a partir deles construímos a nossa narrativa. Uma história para as crianças, mas que fala, entre outras coisas, sobre o direito às condições de trabalho dignas. De uma maneira leve e bem-humorada, trouxemos essa temática para o universo infantil”, ressaltou.

Mais sobre as autoras:

Jaciara Martins é professora, escritora e contadora de Histórias. Possui um livro publicado, intitulado “Escola Araçary Corrêa Alves: Sobre o olhar de uma professora Apaixonada”. Tem conto publicado na escrita Criativa: Contos e poemas, e poesias na antologia Sou Matinta. É membro do Mulherio das Letras Amapá – Matinta Perera, coordena o Clubinho de Leitura “Lendo no Parque”, e é voluntária com contação de histórias, no grupo de idosos “Felicidade”, na igreja de seu bairro.

Adriana Idalino é mulher amazônida, professora de Língua Portuguesa, escritora e contadora de histórias. Apaixonada pela literatura, foi arrebatada pela pluralidade da palavra. Participa do Movimento Muherio das Letras Amapá – Matinta Perera. Publicou o artigo “O Romantismo no bordado”, na Revista do Professor, crônica na coletânea Escrita Criativa, poemas na coletânea Sou Matinta. É uma das autoras do livro “A greve das fadas madrinhas”. Adriana segue tecendo seus textos porque entende que a poesia é a liberdade da palavra.

Serviço:

Lançamento do livro A Greve das Fadas Madrinhas

Data: 27 de setembro | sábado

Hora: 18h

Local: SINSEPEAP, Av.: Raimundo Álvares da Costa, 366, centro de Macapá/AP

Fotos: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

