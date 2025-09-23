É do Amapá! Governo do Estado celebra os quatro sambas finalistas do concurso de samba-enredo da Mangueira

As obras vão disputar o direito de embalar o desfile da Verde e Rosa no Carnaval carioca em 2026, na Marquês de Sapucaí.

O talento amapaense voltou a brilhar no Rio de Janeiro (RJ) neste sábado, 20. Em uma noite de festa e animação, mais dois sambas de compositores do Amapá garantiram vaga na grande final do concurso de samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do país. O Governo do Estado exalta esses talentos que levam a cultura e tradição do Carnaval amapaense para o mundo.

A decisão acontece no próximo sábado, 27, na quadra da Verde e Rosa, reunindo sambistas, compositores, amantes do carnaval e uma torcida animada. As obras disputam o direito de embalar o desfile da Mangueira no Carnaval 2026, que terá como enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”. A homenagem valoriza a Amazônia amapaense e o legado do cientista popular Mestre Sacaca, símbolo de sabedoria, resistência e preservação da cultura amazônica.

Finalistas

Para os compositores do estado, a classificação é um reconhecimento nacional e uma oportunidade histórica de levar a musicalidade tucuju para a Marquês de Sapucaí.

Os sambas 103, de Verônica dos Tambores, Piedade Videira, Laura do Marabaixo, Antonio Neto, Clóvis Júnior e Marcelo Zona Sul, e 105, assinado por Francisco Lino, Hickaro Silva, Camila Lopes, Silmara Lobato e Bruno Costa, foram os vencedores da etapa estadual e garantiram vaga direta na finalíssima.

Compositores do samba 103

Compositores do samba 105

Agora, os sambas 11, que tem como um dos autores o amapaense Wendel Uchoa ao lado de Alexandre Naval, Ronie Machado, Giovani, Marquinho M. Moraes e Ailson Picanço, e 15, do compositor Joãozinho Gomes junto a Pedro Terra, Tomaz Miranda, Paulo César Feital, Herval Neto e Igor Leal, conquistaram as outras duas vagas da noite. Com isso, a força da composição amapaense estará representada nos quatro sambas finalistas.

Sambistas da composição 11

Sambistas da composição 15

“Ter quatro sambas amapaenses na final de um concurso tão disputado mostra a força, o profissionalismo e o alto nível de nossos compositores. É o Amapá sendo ouvido, cantado e celebrado no maior palco do carnaval brasileiro”, celebra a secretária de Estado da Cultura, Clicia Vieira Di Miceli.

A grande final será aberta ao público e promete uma noite de fortes emoções, com a exaltação da cultura amazônica no coração da Mangueira.

