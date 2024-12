Projeto de extensão “Canta Unifap” encerra atividades com programação musical

Coral de Vozes da Unifap e Banda Musical se apresentam nesta quarta-feira, 11, a partir das 17h, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).



O projeto de extensão “Canta Unifap”, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza nesta quarta-feira, 11 de dezembro, uma programação especial para marcar o encerramento das atividades do primeiro ano do projeto. O evento contará com apresentação do Coral de Vozes da Unifap e da Banda Musical do projeto e ocorrerá a partir das 17h no auditório da Biblioteca do campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Com regência do maestro Paulinho Bastos, o Coral de Vozes da Unifap foi formado este ano pelo Canta Unifap e é composto por servidores e acadêmicos da Universidade e cantores da comunidade macapaense. A Banda Musical é formada acadêmicos da Instituição.

O Canta Unifap teve como objetivo levar o ensino da linguagem musical para as comunidades interna e externa da Unifap por meio do canto, grupos vocais e a criação do coral de vozes da Unifap. Além das atividades, os participantes tiveram acesso a aulas de canto coral,

enfatizando as técnicas vocais, afinação e respiração.

O projeto é vinculado ao Programa de Formação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), que tem atendido os municípios do Amapá desde 2021. Com mais de 30 projetos e mais de 10 mil pessoas beneficiadas, o Profid objetiva promover o diálogo permanente da Unifap com a sociedade. Seu propósito é contribuir para a formação de uma universidade mais inclusiva e engajada, democratizando conhecimentos, artes, cultura e ciências produzidas na Universidade.

Serviço

Encerramento do projeto de extensão “Canta Unifap”

Dia 11 de dezembro de 2024, às 17h, no auditório da Biblioteca Central, no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP). Entrada franca e aberta ao público em geral.

Fotos: Divulgação / Canta Unifap / Profid

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...