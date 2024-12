Mostra competitiva do Festival Imagem-Movimento tem regras para votação do público; veja como participar

Mostra Fôlego é a única categoria competitiva do festival e contempla apenas produções de audiovisual amapaense que concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual

Nesta sexta-feira (6), dentro da 19ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM), acontece a Mostra mais esperada do Festival. Trata-se da Mostra Fôlego de Audiovisual Amapaense, a única mostra competitiva do evento, exclusiva para produções locais. Dez produções compõe a programação, dessas, nove filmes concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual.

De acordo com um dos coordenadores do Festival, Rodrigo Santos, a Mostra Fôlego é uma janela de exibição que fortalece a circulação do audiovisual local e oportuniza ao público o acesso às produções que refletem as identidades amazônidas.

A mostra envolve votação do Júri Técnico e também do público expectador para eleger a produção amapaense vencedora do Prêmio Gengibirra de Audiovisual. O Prêmio inclui troféu e R$1.000,00 em dinheiro.

Como votar

Para votar, é necessário assistir a todos os filmes que compõem a Mostra Fôlego. Ao final da sessão, a equipe do festival entregará cédulas de votação aos presentes. Assim, o público contribui com o FIM para eleger o filme vencedor do Prêmio Gengibirra de Audiovisual!

Mote do Festival

Ao longo de suas edições, o Festival Imagem-Movimento define um mote, uma frase que norteia a identidade de cada edição. É o jeito do Festival comunicar a mensagem social, cultural e política que permeia toda organização do evento, que vem se firmando como uma das mais importantes e longevas do país.

Diante da grave ameaça que impacta diretamente as vidas amapaenses e o bioma amazônico, o FIM traz como mote e evocação coletiva a frase: “Vida, Clima e Ancestralidade: a Amazônia não custa petróleo”.

A 19ª edição do FIM é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, por meio dos Editais SECULT EDITAL N° 14/2023 – LATITUDE ZERO e FUMCULT EDITAL 001/2024 MÁRCIO BACELLAR (In memoriam).

Veja a programação completa no Portal www.festivalfim.com e nas redes sociais @festivalfim

Serviço:

DATA: 6 de dezembro | sexta-feira

HORÁRIOS: 18h30

LOCAL: Movieland Cinemas – Avenida Presidente Vargas 341 (Villa Nova Shopping)

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

ENTRADA: Franca

