Com 6 mil garrafas PET arrecadadas, projeto Troca-Treco é sucesso no Macapá Verão

Em seu sexto ano consecutivo, o projeto Troca-Treco é realizado pela Prefeitura de Macapá desde 2013. A ação é sucesso e muito esperada pelas famílias que frequentam o balneário de Fazendinha. Nos três primeiros domingos da estação verão, já foram arrecadadas cerca de 6 mil garrafas e mais de mil brinquedos foram entregues.

“A prefeitura está de parabéns, esse projeto é um importante incentivo social, pois ensina as crianças que não se deve jogar as garrafas PET nos rios e ruas, e ajuda quem precisa, pois sei que serão doadas aos catadores. Esse é o primeiro ano que participo, viemos trocar as garrafas por brindes para meus netos”, conta a diarista Marta Silveira, que trocou cerca de 30 garrafas.

Em 2017, a prefeitura arrecadou aproximadamente 2.500 garrafas, que são doadas à associação de catadores que atuam no aterro sanitário. A troca continuará no próximo domingo.

Aline Brito