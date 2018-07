Mascote Faísca anima público no Macapá Verão

Pelo segundo ano consecutivo, Faísca, o mascote do Macapá Verão, contagiou o público e fez todo mundo dançar neste domingo, 22. Crianças, jovens e adultos entraram na onda, dançaram, sacudiram e tietaram o solzinho mais charmoso da Fazendinha.

“Já representei bonecos e super-heróis, mas desde o ano passado tive a minha primeira experiência como mascote. Está sendo bem legal interagir e divertir as pessoas, principalmente as crianças, apesar do calor muito forte, mas tudo é superado com a ótima receptividade do público”, contou o Faísca, que é representado pelo ator Pato Kannar.

Nos momentos em que circulava na praia, em meio ao público, muitos paravam o Faísca para fotos e abraços apertados pela garotada. “Gostei muito da ideia do mascote. É uma atração a mais aqui na domingueira da Fazendinha, inclusive, as crianças adoram e não se cansam de pedir para fotografar com ele”, ressaltou a estudante Maria Oliveira.

Lilian Monteiro