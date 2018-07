SESI e SENAI Amapá lançam processo seletivo de estagiários de nível superior

Macapá – O Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá abrem vagas para contratação de estagiários de nível superior. Há oportunidades para as áreas de Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Economia e Jornalismo. São sete vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br ou www.ap.senai.br para baixar o Comunicado do Processo Seletivo nº 001/2018, na área Editais, e verificar as orientações de como participar. As inscrições ocorrerão no período de 24 a 26 de julho de 2018. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá, estão impedidas de disputar as vagas.

Confira as oportunidades:

Vaga 1:

Formação obrigatória: cursando a partir do 4º semestre de Administração ou Engenharia de Produção

2 vagas + CR (Cadastro Reserva)

Vaga 2

Formação obrigatória: cursando a partir do 5º semestre de Ciências Contábeis, Economia ou Administração

2 vagas + Cadastro Reserva

Vaga 3

Formação obrigatória: cursando a partir do 5º semestre de Ciências Contábeis

2 vagas + Cadastro Reserva

Vaga 4

Formação obrigatória: cursando a partir do 6º semestre de Jornalismo

1 vaga + Cadastro Reserva

O processo seletivo ocorre em quatro etapas. A primeira consiste em análise curricular. Quem for aprovado, será convocado para análise documental e, em seguida, dinâmica de grupo. Por fim, haverá entrevista individual. Todas as fases são eliminatórias. Os selecionados receberão bolsa-estágio. A carga horária é de 20 horas semanais. O contrato é válido por 12 meses, podendo ser renovado por igual período.