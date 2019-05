Walkíria Lima abre 104 vagas para cursos em instrumentos musicais, canto e regência

Inscrições ocorrem de 20 a 31 de maio e as provas práticas serão nos dias 14 e 15 de junho. O resultado final da seleção está previsto para o dia 4 de julho.

Caroline Mesquita

O Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima oferta 104 vagas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio em instrumento musical, nas linhas de formação: contrabaixo elétrico, piano, saxofone, violino, violão erudito e violão popular. Também oferece vagas para os cursos técnicos de nível médio em canto e regência. As inscrições começam nesta segunda-feira, 20, e vão até 31 de maio, exclusivamente pelo site www.processoseletivo.ap.gov.br.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem estar cursando ou já ter concluído o ensino médio ou etapa equivalente. No ato da inscrição, é indispensável optar pelo curso e turno no qual concorrerá à vaga, indicar se possui alguma necessidade educacional especial e se deseja concorrer por meio de cotas. Depois de confirmada a inscrição, não haverá alteração de opção de curso, turno, ou outras informações.

É preciso ter seu próprio instrumento musical, de acordo com a linha de formação pretendida, exceto o piano. Nos dias 14 e 15 de junho acontecerão as provas. Os candidatos aos cursos de instrumento musical e canto terão testes práticos e teóricos, além de percepção musical, leitura métrica e solfejo. Os interessados no curso de regência farão teste de aptidão musical.

O resultado parcial da seleção está previsto para o dia 19 de junho, a partir das 15h, no www.processoseletivo.ap.gov.br. A divulgação do resultado final será no dia 4 de julho, no mesmo site. As matrículas dos candidatos aprovados e classificados serão realizadas na secretaria escolar do Walkíria Lima, no período de 8 a 19 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Portal GEA