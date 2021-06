Consultar PIS pelo CPF: como fazer e garantir o recebimento do abono salarial

O chamado 14º salário é um direito dos trabalhadores das esferas públicas e privadas enquadrados nos requisitos

Renata Schmidt

encerramento dos pagamentos do tão aguardado abono salarial será no dia 30 de junho. Dessa forma, os trabalhadores enquadrados nos requisitos de recebimento da parcela poderão sacá-la até a data-limite. Com isso, ensinaremos nesta segunda (28) a consultar PIS pelo CPF, de forma fácil e rápida. Confira!

Como consultar PIS pelo CPF?

Para consultar PIS pelo CPF são necessários passos simples e fáceis, conforme será visto logo abaixo. Assim, é possível ter um dinheiro extra, pois o abono é o que se chama 14º salário, destinado aos trabalhadores com baixa renda.

Há o PIS (Programa de Integração Social) se destina aos trabalhadores de empresas privadas. Contudo, há também o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago aos servidores públicos.

Ademais, a consulta em ambos os casos é bastante simples. No caso do PIS, seu pagamento ocorre pela Caixa Econômica Federal (CEF). Portanto, a consulta deve ocorrer no aplicativo Caixa Trabalhador.

Por outro lado, o Banco do Brasil realiza o pagamento do Pasep. Dessa forma, sua consulta se dá no site da instituição bancária próprio para o abono. Para conferir o passo a passo de cada uma das buscas, continue lendo e veja abaixo.

Consulta do PIS

Para trabalhadores formais que desejam consultar o PIS/Pasep pelo CPF basta seguir esse passo a passo:

Em primeiro lugar, baixe e instale o aplicativo Caixa Trabalhador;Abra-o e clique em “Acessar”;Então, clique em “Cadastre-se” e siga os passos em tela, concedendo as informações que forem requeridas, como nome, data de aniversário e número do CPF;Por fim, faça login. Clique em “PIS/ABONO SALARIAL/RENDIMENTOS/COTAS”. Ali estarão as informações do direito ao PIS, aos valores e data de liberação.

