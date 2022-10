Governador eleito, Clécio Luís, faz visita institucional ao Tribunal de Justiça do Amapá

O governador eleito, Clécio Luís, e o vice Teles Júnior iniciaram agenda de visitas às instituições públicas do Amapá. Ontem, 13, os gestores eleitos estiveram no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), onde foram recebidos pelo presidente e membros do poder judiciário amapaense.

Na pauta do encontro foram abordados temas como: segurança jurídica, desenvolvimento regional, saúde e meio ambiente. Para Clécio Luís, é importante estabelecer vínculos institucionais que permitam manter uma boa relação entre os poderes.

“Essa visita é importante, e espero que ela sinalize esse sentimento de que queremos fazer um governo mantendo essas relações institucionais em favor do Amapá de forma republicana, porque o estado precisa”, disse Clécio.

O presidente do TJAP, Rommel Araújo, falou da necessidade de contato entre as instituições, pois evidencia a preocupação de uma ação conjunta para as soluções que a população precisa. “Nós temos um objetivo comum que é o de propor ideias para a promoção do crescimento de nosso estado, aproximando os poderes de nossa população”, afirmou.

Participaram ainda da reunião os desembargadores Carlos Tork, Gilberto Pinheiro e Jayme Ferreira, além da juíza convocada Alaíde de Paula.

